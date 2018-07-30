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2:35   30 Июля 2018
Весь мир

Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином

Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран с наиболее дешевым бензином АИ-95 в мире.

На первые десять позиций попали Нигерия (0,41 доллара), Арабская Республика Египет (0,43), Саудовская Аравия (0,54), Малайзия (0,54), Индонезия (0,67), Объединенные Арабские Эмираты (0,68) и Россия (0,72).

Также, согласно рейтингу, наиболее дорогой бензин в Гонконге (2,09 доллара), Норвегии (2,02) и Нидерландах (1,93).

Согласно последним данным Росстата, стоимость бензина марки Аи-95 в России в среднем составляет 44,59 рубля за литр.

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Автор: Олег Королев
#стоимость бензина
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