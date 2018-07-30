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2:17   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане

Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане

Грузинские миротворцы подозреваются в кражах на авиационной базе Баграм в Афганистане, сообщается на сайте ведомства.

Накануне телекомпания «Рустави 2» сообщила, что четверо грузинских военных вместе с солдатами из других стран подозреваются в кражах из магазина на сумму 3,6 тысячи долларов.

Министерство обороны Грузии после инцидента заявило, что заинтересовано в расследовании деталей произошедшего, выявлении виновных и предотвращении в будущем подобных фактов. 

Ведомство отмечает, что грузинская сторона будет тесно сотрудничать с американской стороной по данному делу. После передачи материалов военная полиция установит обстоятельства инцидента.

МО Грузии подчеркивает, что действия отельных военных нельзя отождествлять с миротворческим грузинским контингентом в целом, поскольку «самоотверженность и авторитет» грузинских военных признаны международным сообществом.

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Автор: Олег Королев
#оон #миротворцы #афганистан
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