Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане

Грузинские миротворцы подозреваются в кражах на авиационной базе Баграм в Афганистане, сообщается на сайте ведомства.

Накануне телекомпания «Рустави 2» сообщила, что четверо грузинских военных вместе с солдатами из других стран подозреваются в кражах из магазина на сумму 3,6 тысячи долларов.

Министерство обороны Грузии после инцидента заявило, что заинтересовано в расследовании деталей произошедшего, выявлении виновных и предотвращении в будущем подобных фактов.

Ведомство отмечает, что грузинская сторона будет тесно сотрудничать с американской стороной по данному делу. После передачи материалов военная полиция установит обстоятельства инцидента.

МО Грузии подчеркивает, что действия отельных военных нельзя отождествлять с миротворческим грузинским контингентом в целом, поскольку «самоотверженность и авторитет» грузинских военных признаны международным сообществом.