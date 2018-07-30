На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

Вечером в воскресенье на Московской кольцевой автодороге «Газель» сбила инспектора ДПС, сообщает столичный главк ГИБДД.

Инцидент произошел около 20:40 на 77-м километре МКАД, в районе съезда с трассы М-11. Инспектор дорожно-патрульной службы был доставлен в больницу.

Водитель отечественного автомобиля оставался на месте ДТП. Сейчас действует следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.

Позже ТАСС сообщил, что сбитый «Газелью» сотрудник ГИБДД скончался в больнице.