Мы в соц.сетях:
На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

 Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ

Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ
Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

 Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане

Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане
Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

 Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма

Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма
На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

На северо-западе Москвы «Газель» сбила инспектора ГИБДД

 Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ

Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ
Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

Депутата Рады шокировал новый украинский учебник по географии

 Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане

Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане
Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

Более миллиона беженцев возвратились домой с начала операции России в Сирии

 Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма

Эксперты ОБСЕ назвали условия посещения ими Крыма
1:32   30 Июля 2018
Весь мир

Трамп рассказал о провальных американских СМИ

Трамп рассказал о провальных американских СМИ

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter призвал СМИ к точности при выпуске новостей.

Трамп заявил, что свобода прессы включат в себя ответственность за точную подачу новостей. Он отметил, что большая часть освещения в средствах массовой информации результатов работы его администрации негативна, несмотря на позитивные результаты. 

Американский лидер подчеркнул, что по данной причине доверие к СМИ «низкое, как никогда». По его мнению, «провальные» Washington Post и New York Times не делают ничего, кроме как «пишут плохие истории о позитивных достижениях».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #фейковые сми
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...