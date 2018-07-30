Трамп рассказал о провальных американских СМИ

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter призвал СМИ к точности при выпуске новостей.

Трамп заявил, что свобода прессы включат в себя ответственность за точную подачу новостей. Он отметил, что большая часть освещения в средствах массовой информации результатов работы его администрации негативна, несмотря на позитивные результаты.

Американский лидер подчеркнул, что по данной причине доверие к СМИ «низкое, как никогда». По его мнению, «провальные» Washington Post и New York Times не делают ничего, кроме как «пишут плохие истории о позитивных достижениях».