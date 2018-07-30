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 Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ

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1:15   30 Июля 2018
Россия

Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ

Климкин назвал Россию «слабой» из-за празднования воссоединения Крыма с РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о «слабости» России, комментируя решение Совфеда одобрить закон о праздновании Дня принятия Крыма в состав Российской империи.

Ранее Госдеп США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь Майк Помпео в очередной раз заявил, что Вашингтон не признает Крымский полуостров частью РФ.

По словам Климкина, принимая такие меры, Москва «огрызается» на декларации нескольких цивилизованных стран. Он заявил, что Россия якобы пытается «покопаться в истории», чтобы найти «исправления сегодняшних преступлений».

Крым стал регионом России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за добровольное вхождение в состав РФ. Москве неоднократно заявляла, что процедуры проводились в полном соответствии с международным правом и уставом ООН.

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Автор: Олег Королев
#крым #климкин #день принятия крыма в состав российской империи
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