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 Грузинские военные подозреваются в кражах на базе миротворцев в Афганистане

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0:53   30 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Число россиян в британских школах существенно сократилось

СМИ: Число россиян в британских школах существенно сократилось

Количество россиян, обучающихся в школах Великобритании, серьезно сократилось за последние три года, сообщает The Telegraph со ссылкой на исследования британского Совета независимых школ.

Издание отмечает, что в три года назад в школах страны обучались 2795 россиян. К апрелю текущего года данное число сократилось до 1699.

Авторы статьи считают, что данное положение можно объяснить «ухудшением отношений» между странами, в том числе на фоне ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В марте МИД РФ призвал россиян «взвесить целесообразность» поездок в Великобританию

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Автор: Олег Королев
#великобритания #школьники #россияне
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