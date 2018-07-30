Президент Хорватии Грабар-Китарович пригласила Путина в Загреб

Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович сообщила, что пригласила президента РФ Владимира Путина посетить столицу Хорватии.

Грабар-Китарович посетила с официальным визитом Сочи в октябре минувшего года, а также была на футбольных матчах в Нижнем Новгороде и Москве во время ЧМ-2018 в июле.

В интервью «Коммерсанту» она сообщила, что пригласила Путина, находясь в Сочи, и повторила приглашение в Москве. По словам главы Хорватии, это было бы первым государственным визитом российского президента в Загреб. Она подчеркнула, что сейчас самое время для такой встречи.

Также Грабар-Китарович заявила, что в Хорватии очень ждут Путина. По ее словам, отношение хорватов в России можно было увидеть во время чемпионата. В частности, она напомнила о большом баннере «Спасибо, Россия».

Хорватский лидер заключила, что переговоры ее и Путина могли бы пойти на пользу не только обеим странами, но и всему региону Юго-Восточной Европы.