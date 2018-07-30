Эрдоган попросил страны БРИКС принять Турцию в организацию

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в ЮАР призвал участников объединения позволить его стране присоединиться к блоку.

Эрдоган рассказал журналистам, что заявил о том, что если организация примет Анкару, то альянс получит название БРИКСТ. По его словам, члены БРИКС «тепло приветствовали» данную инициативу.

Турецкий лидер отметил, что с пятью странами-членами объединения Турция входит в G20. По его словам, он бы хотел, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы Анкара заняла свое место в БРИКС.

На данный момент в альянс входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика. Первый саммит состоялся в 2009. ЮАР присоединилась в 2011 году.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что расширение числа участников группы пока не планируется. При этом он не стал исключать такой возможности.