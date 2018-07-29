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Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

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Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

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23:48   29 Июля 2018
Россия

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

Корреспондент «Политики Сегодня» оценил парад кораблей на Неве. Высоко его оценили военные и ветераны, как и состояние флота.

Военно-морской парад в Петерубрге прошел всего дважды. Это недавнее веяние, инициатором которого выступил лично глава РФ Владимир Путин. Мероприятие тепло приняли и служащие, и петербуржцы. Таким образом, торжество на День ВМФ стало доброй традицией города.

Второй раз смотреть парад пришел капитан первого ранга запаса, герой РФ Анатолий Зайцев. Как и в прошлом году ему отвели почетное место. Он готовил первый парад на День ВМФ, сегодня все прошло на высоте и даже лучше. В 2017 году мероприятие получило положительный отклик, однако в этот раз военные добились большего успеха, рассказал он.

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

«В этом году более качественная организация, представлено больше военной техники. Особенно впечатлили новые корабли и военные самолеты, которые уже зарекомендовали себя в сирийской кампании», — поделился впечатлениями собеседник агентства.

Рядом на трибуне расположились ветераны, которые приехали на парад из Москвы по личному приглашению главнокомандующего. Прослуживший на флоте 43 года капитан первого ранга 92-летний Марат Шоломов и участник Таллинского прорыва августа 1941 года, автор книги «На волне моей памяти» , 98-летний Василий Джуржа. Оба согласились, что День ВМФ и торжественное шествие моряков - это радость, которая объединяет всех россиян.

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

«Так и должно быть, это хорошо, что такая традиция появилась в Петербурге. Корабли впечатляют - мощь и гордость России», — восхитились они.

Ветераны отметили, что без вклада российского лидера, вряд ли флот достиг таких высот и смог оправиться от прежнего упадка.

Путин лично прибыл в Петербург, чтобы принять парад, на котором было представлено свыше 40 кораблей и катеров различных классов, а также группа морской авиации.

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

«Преданность отечеству всегда была путеводной звездой для выдающихся моряков и первопроходцев. В день Военно-морского флота особенно чувствуется мощь нашего флота, который успешно решает задачи обороны страны, стратегического паритета и национальной безопасности . Мы по праву гордимся российскими военно-морскими силами и красотой нашего флота, — сказал Путин. — Служба на море по плечу только храбрым и стойким. Благодарю за отвагу! С праздником!»

Ответом ему стало дружное «Ура», голоса курсантов, офицеров, всех моряков и участников военно-патриотических движений слились воедино и разнеслись эхом по всему Петербургу.

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

К слову, активисты впервые приняли участие в параде. Их успехами поделился руководитель Петродворцового отряда Юнармии Сергей Скориантов.

«Юнармейцы долго готовились к этому событию. Пройти в колоне перед президентом РФ Владимиром Путиным - это честь для молодых людей. Ребят наградили медалями от Минобороны России за блестящие результаты, которые они показали в Главном военно-морском параде»

Успехами воспитанников гордится и глава Нахимовского военно-морского училища, контр-адмирал Анатолий Минаков. Учащиеся, как и юнармейцы, впервые шли в строю.

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

«Ребята показали отличную подготовку. Я ими доволен.»

Свыше четырех тысяч моряков Балтийского, Черноморского и Северного флота и Каспийской флотилии участвовали в торжественном смотре, за которым с трибуны наблюдал не только президент, но и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Высокопоставленные военачальники прибыли на Адмиралтейскую набережную на катере, их встречали представители военно-морских сил. 

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

«Парад очень понравился, изменений по предыдущему году много, появились и обновленные корабли, и полностью новые, которых еще не было год назад. В полном формате представлена Каспийская флотилия бронекатерами, пришедшими с Астрахани. Впервые привлечены все военно-патриотические движения и представители нахимовских морских училищ. Юнармейцы представили практически весь комплекс российского патриотического движения. Впечатления великолепные и потрясающие, все прошло на очень доброй и позитивной волне. Иностранные оркестры добавили в парад духовную составляющую», — оценил торжество военный, десять минут назад подавший руку Путину.

Над Адмиралтейством подняли Андреевский флаг, который гордо реял над зданием, ознаменовав завершение парада.

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

Дежурившие на мероприятии врачи рассказали, что парад прошел без инцидентов.

«Праздник удался! Никаких происшествий во время парада не было. Нескольким курсантам стало плохо из-за жары, мы оперативно оказали им медпомощь. Дежурство прошло спокойно»

Для россиян открыли вход на все военные корабли в честь праздника, жители и гости города смогли осмотреть действующую технику ВМФ. 

На Дворцовой площади прошел благотворительный концерт, с участием главных звезд российской эстрады.

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

Праздник завершился раскатистым салютом, который был слышен во всех районах Петербурга.

Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

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Автор: Полина Айнбиндер
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