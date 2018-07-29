Гордимся силой и красотой флота. Как в Петербурге отметили День ВМФ

Корреспондент «Политики Сегодня» оценил парад кораблей на Неве. Высоко его оценили военные и ветераны, как и состояние флота.

Военно-морской парад в Петерубрге прошел всего дважды. Это недавнее веяние, инициатором которого выступил лично глава РФ Владимир Путин. Мероприятие тепло приняли и служащие, и петербуржцы. Таким образом, торжество на День ВМФ стало доброй традицией города.

Второй раз смотреть парад пришел капитан первого ранга запаса, герой РФ Анатолий Зайцев. Как и в прошлом году ему отвели почетное место. Он готовил первый парад на День ВМФ, сегодня все прошло на высоте и даже лучше. В 2017 году мероприятие получило положительный отклик, однако в этот раз военные добились большего успеха, рассказал он.

«В этом году более качественная организация, представлено больше военной техники. Особенно впечатлили новые корабли и военные самолеты, которые уже зарекомендовали себя в сирийской кампании», — поделился впечатлениями собеседник агентства.

Рядом на трибуне расположились ветераны, которые приехали на парад из Москвы по личному приглашению главнокомандующего. Прослуживший на флоте 43 года капитан первого ранга 92-летний Марат Шоломов и участник Таллинского прорыва августа 1941 года, автор книги «На волне моей памяти» , 98-летний Василий Джуржа. Оба согласились, что День ВМФ и торжественное шествие моряков - это радость, которая объединяет всех россиян.

«Так и должно быть, это хорошо, что такая традиция появилась в Петербурге. Корабли впечатляют - мощь и гордость России», — восхитились они.

Ветераны отметили, что без вклада российского лидера, вряд ли флот достиг таких высот и смог оправиться от прежнего упадка.

Путин лично прибыл в Петербург, чтобы принять парад, на котором было представлено свыше 40 кораблей и катеров различных классов, а также группа морской авиации.

«Преданность отечеству всегда была путеводной звездой для выдающихся моряков и первопроходцев. В день Военно-морского флота особенно чувствуется мощь нашего флота, который успешно решает задачи обороны страны, стратегического паритета и национальной безопасности . Мы по праву гордимся российскими военно-морскими силами и красотой нашего флота, — сказал Путин. — Служба на море по плечу только храбрым и стойким. Благодарю за отвагу! С праздником!»

Ответом ему стало дружное «Ура», голоса курсантов, офицеров, всех моряков и участников военно-патриотических движений слились воедино и разнеслись эхом по всему Петербургу.

К слову, активисты впервые приняли участие в параде. Их успехами поделился руководитель Петродворцового отряда Юнармии Сергей Скориантов.

«Юнармейцы долго готовились к этому событию. Пройти в колоне перед президентом РФ Владимиром Путиным - это честь для молодых людей. Ребят наградили медалями от Минобороны России за блестящие результаты, которые они показали в Главном военно-морском параде»

Успехами воспитанников гордится и глава Нахимовского военно-морского училища, контр-адмирал Анатолий Минаков. Учащиеся, как и юнармейцы, впервые шли в строю.

«Ребята показали отличную подготовку. Я ими доволен.»

Свыше четырех тысяч моряков Балтийского, Черноморского и Северного флота и Каспийской флотилии участвовали в торжественном смотре, за которым с трибуны наблюдал не только президент, но и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Высокопоставленные военачальники прибыли на Адмиралтейскую набережную на катере, их встречали представители военно-морских сил.

«Парад очень понравился, изменений по предыдущему году много, появились и обновленные корабли, и полностью новые, которых еще не было год назад. В полном формате представлена Каспийская флотилия бронекатерами, пришедшими с Астрахани. Впервые привлечены все военно-патриотические движения и представители нахимовских морских училищ. Юнармейцы представили практически весь комплекс российского патриотического движения. Впечатления великолепные и потрясающие, все прошло на очень доброй и позитивной волне. Иностранные оркестры добавили в парад духовную составляющую», — оценил торжество военный, десять минут назад подавший руку Путину.

Над Адмиралтейством подняли Андреевский флаг, который гордо реял над зданием, ознаменовав завершение парада.

Дежурившие на мероприятии врачи рассказали, что парад прошел без инцидентов.

«Праздник удался! Никаких происшествий во время парада не было. Нескольким курсантам стало плохо из-за жары, мы оперативно оказали им медпомощь. Дежурство прошло спокойно»

Для россиян открыли вход на все военные корабли в честь праздника, жители и гости города смогли осмотреть действующую технику ВМФ.

На Дворцовой площади прошел благотворительный концерт, с участием главных звезд российской эстрады.

Праздник завершился раскатистым салютом, который был слышен во всех районах Петербурга.