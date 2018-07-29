Нахимовец выполнил просьбу Путина помогать ветеранам

Во время празднования Дня ВМФ учащийся Нахимовского военно-морского училища Егор Иларионов рассказал корреспонденту ИА «Политика сегодня» о подготовке к параду и встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В этом году нахимовцы впервые приняли участие в параде, приуроченном ко Дню ВМФ. Иларионов перешел в одиннадцатый класс, поэтому в параде поучаствовать ему не удалось, в колонне перед президентом прошли учащиеся девятых и десятых классов. Однако в прошлом году Егор был на встрече с главнокомандующим и запомнил его совет, о чем он и рассказал «Политике сегодня».

«Мы учились в обычном режиме, готовили к празднику младших ребят. Зато в прошлом году, когда к нам приезжал президент, была устроена встреча с ветеранами, я участвовал в этом мероприятии. Тогда Путин пожелал нам успехов и призвал заботиться об участниках Великой Отечественной войны.»

Запомнив слова Путина, нахимовец отправился на парад и помогал ветеранам перемещаться по городу.

«В этом году я пришел на парад, хотя официально уже уволился в отпуск. Мы с друзьями поздравляли участников сражений с праздником и предлагали им помощь. Только что проводил до метро одного капитана, который воевал на Черном море», — рассказал молодой человек.

Иларионов считает правильным, что парад проводят в Петербурге и у нахимовцев появилась возможность участвовать в торжестве. При этом отметил, что за последние годы в училище произошло много изменений и все положительные.

«Нахимовское училище за последние годы сильно изменилось в лучшую сторону, везде сделан ремонт, классы снабдили новой техникой. Скоро закончат строительные работы в одном из корпусов, там откроется специальный бассейн для занятий»

Член строительной бригады в Военно-морского училища Платон подтвердил редакции слова учащегося. В новом корпусе, действительно, будет необходимый для тренировок бассейн. По его словам, сейчас бригада занимается системой водоотвода.

Ранее «Политика сегодня» передавала, что руководитель Нахимовского училища, контр-адмирал Анатолий Минаков доволен воспитанниками. В День ВМФ учреждение посетил президент РФ Владимир Путин. Глава учреждения поделился впечатлениями от общения с лидером.