Парад мощный: ветераны оценили вклад Путина в празднование Дня ВМФ

Ветераны оценили организацию парада в честь праздника Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и рассказали корреспонденту ИА «Политика сегодня» о вкладе президента в восстановление флота.

Капитан первого ранга Шоломов Марат Иванович прослужил на флоте 43 года. Ветерану 92 года, он приехал на петербургский парад из Москвы по личному приглашению главнокомандующего.

В первом параде Шоломов не участвовал, однако сегодняшнее торжество он оценил по достоинству.

«Парад очень понравился, в прошлом году не был, но то, что увидел сегодня потрясающе», — поделился он.

Парад впечатлил, признался он. Замечание ветеран сделал лишь иностранным оркестрам (на Дне ВМФ был организован плац-концерт с участием Вьетнамского, Китайского и Индийского оркестра — прим. ИА «ПС»).

«Оркестр иностранный долго шел, наши музыканты оперативнее»

Капитан первого ранга отметил, что без вклада Путина флот вряд ли бы достиг столь впечатляющих результатов.

«Очень корабли впечатляют - мощь России. Главное, что наш главнокомандующий Владимир Путин уделяет много внимания флоту. Благодаря нему из бюджета выделяются огромные средства на развитие морских войск», — подчеркнул участник Великой Отечественной войны.

По его словам, с Путиным он знаком давно, поэтому и приглашение получил личное.

«В этом году я был на параде Победы в Москве с Путиным. Там мы обсуждали флот и я поблагодарил его за развитие и восстановление Военно-морские сил России»

Шоломов объяснил, что два года назад президент познакомился с ним на одном из торжеств, приуроченных к празднованию 9 мая, после чего они поддерживают связь.

«У меня на телефоне уже коллекция снимков с ним. Один раз Путин пригласил меня на праздник в Кремль, там я с певицей Валерией танцевал в Георгиевском зале»

Последние 20 лет службы Шоломов провел в генштабе. До этого служил на Камчатке. Во время Великой отечественной войны участвовал в сражениях на Черном море, служил на линейном корабле «Севастополь».

Понравился парад и участнику Таллинского прорыва августа 1941 года, автору книги «На волне моей памяти», 98-летнему ветерану, Джуржа Василию Павловичу.

«Парад всегда торжественное мероприятие, так и должно быть, это хорошо, что такая традиция появилась в Петербурге. Претензий к организаций нет никаких, все было на высшем уровне», — рассказал он корреспонденту «ПС».

При этом ветеран добавил, что год назад был на параде в Кронштадте, однако там организация была намного хуже, нежели в культурной столице.

«В Петербурге все иначе, учли все прошлогодние ошибки. У трибун дежурят врачи, нам помогали добраться до своих мест, все оперативно»

Однако без минусов все же не обошлось. Ветеран отметил, что метро не справлялось с потоком пассажиров и добраться в центр было трудно.

«В метро давка, пришлось три вагона пропустить, с Сенной до адмиралтейства одну станцию преодолел за 45 минут. Не такой сложный переход, конечно, как таллинский, но было тяжело», — посмеялся Джуржа.

Во время Великой отечественной войны ветеран участвовал в Таллинско-Кронштадтском переходе, а также в сражениях на Камчатке и Сахалине.