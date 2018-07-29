Флот-верный друг России: капитан первого ранга Зайцев оценил организацию Дня ВМФ

О преимуществах парада в честь дня ВМФ капитан первого ранга запаса, герой России Анатолий Зайцев рассказал в интервью для ИА «Политика сегодня».

Герою есть с чем сравнивать, поскольку в прошлом году, когда парад в Петербурге проводили впервые, он был среди приглашенных на почетную трибуну.

«Я участвовал в организации первого парада и могу точно сказать, что в этом году получилось лучше. Представлено больше военной техники. Особенно впечатлило присутствие на параде новейших кораблей, которые уже успели зарекомендовать себя в сирийской кампании», — заявил он.

По его словам, такие торжества необходимы не только для военнослужащих. В первую очередь это важно для просвещения молодежи. Сегодня много молодых людей присутствовало и на трибунах, и вдоль набережных, отметил он и добавил, что правительство демонстрирует именно им мощь флота.

«Молодежь должна быть уверена, что впереди ждут лишь успехи. Народ принимает с огромным уважением все праздники ВМФ и это правильно. Огромное удовольствие наблюдать подростков в строю парада. Например, в этом году впервые юные нахимовцы приняли участие в торжественном шествии. Надо показать, что помимо армии верным другом России является флот! Так исторически сложилось», — объяснил капитан.

Зайцев остался доволен парадом и отметил, что в этом году он превзошел успехи предыдущего.