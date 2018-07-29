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Глава Петродворцового отряда Юнармии поздравил активистов с наградой за участие в параде

Глава Петродворцового отряда Юнармии поздравил активистов с наградой за участие в параде

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19:14   29 Июля 2018
Россия

Глава Петродворцового отряда Юнармии поздравил активистов с наградой за участие в параде

Глава Петродворцового отряда Юнармии поздравил активистов с наградой за участие в параде

Руководитель петродворцового отряда Юнармии Сергей Скориантов рассказал об успехах воспитанников, которые впервые участвовали в параде в честь праздника дня ВМФ, в интервью для ИА «Политика сегодня».

Скориантов отметил, что лишь лучшие юнармейцы смогли войти в состав колонны. Участники торжественного мероприятия прошли жесткий отбор и много испытаний, чтобы принять участие в параде и пройти в шествии перед президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наши ребята впервые участвовали в параде, приуроченном ко дню ВМФ. Юнармейцы долго готовились к этому событию», — объяснил он.

Юнармейцы представили практически весь комплекс российского патриотического движения.

«Они проявили лучшие качества: стойкость и старание. Я очень доволен результатами. Все ребята были награждены медалями от Министерства обороны РФ за блестящее выступление в Главном военно-морском параде», — заключил собеседник агентства.

Позже успехами активистов глава отряда поделился и на странице официального сообщества.

 

 

 

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Автор: Екатерина Розина
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