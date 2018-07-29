Опять об стену. Трамп пригрозил «прекратить работу правительства»

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы демократы проголосовали за «безопасность границ», включая строительство стены вдоль границы с Мексикой. В своем микроблоге в Twitter он даже пригрозил приостановить работу правительства.

«Я буду вынужден «прекратить работу» правительства, если демократы не дадут нам голоса за безопасность границ, в которые включено и строительство стены! Должно отбросить лотерею, поимки, освобождения и прочее, и, наконец, прийти к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нам нужны выдающиеся люди, приезжающие в страну», — написал Трамп.

Ранее американский лидер подписал исполнительный указ, в котором рекомендуется по возможности не разлучать детей и родителей, задержанных за незаконное пересечение границы США. Так он пошел на уступки под давлением оппозиции, части своей же партии и общественного мнения. Вопрос о разлучении семей мигрантов обострил политическое противостояние двух политических сил — республиканцев и демократов — незадолго до промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре. Тем временем республиканцы в палате представителей заявили, что намерены проголосовать по законопроекту, призванному решить проблему на более долгосрочной основе.

Строительство стены для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных обещаний Трампа на выборах. Если проект сдвинется с мертвой точки, это принесет голоса избирателей и его соратникам в промежуточных выборах, и ему самому на президентских выборах, где он намерен идти на второй срок.