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 Парад прошел без инцидентов: медики о дежурстве на празднике Дня ВМФ

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18:37   29 Июля 2018
Россия

Парад прошел без инцидентов: медики о дежурстве на празднике Дня ВМФ

Парад прошел без инцидентов: медики о дежурстве на празднике Дня ВМФ

Дежурные врачи рассказали корреспонденту информагентства «Политика сегодня» о службе на торжественном параде в Петербурге.

За состоянием зрителей на трибуне для высокопоставленных гостей следила военный-психолог 13 бригады (представляться участники, кураторы, и дежурный персонал парада отказались — прим. ИА «ПС».).

«Я несу дежурство на трибуне специально приглашенных гостей,  которые участвуют в праздничных мероприятиях в честь дня Военно-морского флота. Мои обязанности заключаются в оказании квалифицированной психологической помощи в случае, если она кому-то понадобится», — рассказала она.

Однако поддержка психолога никому не понадобилась, на трибуне царила праздничная атмосфера, зрители восхищались новой военной техникой. Бывшие и действующие моряки поздравляли друг друга с профессиональным праздником, ветераны радовались вниманию со стороны курсантов и журналистов.

Парад прошел без инцидентов: медики о дежурстве на празднике Дня ВМФ

«На самом деле, экипаж и нарядные расчеты достаточно хорошо подготовлены еще на предварительном этапе, поэтому, как и в прошлом году, обошлось без происшествий не только на трибуне, помощь не понадобилась и участникам шествия», — поделилась психолог. 

Военный врач рассказала о том, как проходит подготовка к такой ответственной работе. Медики, которые дежурят на столь масштабных мероприятиях, проходят специальную подготовку. Они должны быть готовы решить любую проблему.

Парад прошел без инцидентов: медики о дежурстве на празднике Дня ВМФ

«Нас готовят к разным специфическим моментам, включая случаи волнения среди действующих военных, которые участвуют в параде. Помимо этого поддержка может понадобиться ветеранам. Эти люди были на войне и воспоминания о тех тяжелых днях при виде военных кораблей может вызвать лишние переживания», — объяснила она.

Дежурный врач подтвердил слова коллеги. По его словам, работа на параде обошлась без происшествий.

«Отличный праздник! Обошлось практически без инцидентов. Нескольким курсантам стало плохо из-за жары, им была оказана медицинская помощь, в целом дежурство прошло спокойно», — заключил сотрудник медицинской бригады.  

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Автор: Екатерина Розина
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