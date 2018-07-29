Парад прошел без инцидентов: медики о дежурстве на празднике Дня ВМФ

Дежурные врачи рассказали корреспонденту информагентства «Политика сегодня» о службе на торжественном параде в Петербурге.

За состоянием зрителей на трибуне для высокопоставленных гостей следила военный-психолог 13 бригады (представляться участники, кураторы, и дежурный персонал парада отказались — прим. ИА «ПС».).

«Я несу дежурство на трибуне специально приглашенных гостей, которые участвуют в праздничных мероприятиях в честь дня Военно-морского флота. Мои обязанности заключаются в оказании квалифицированной психологической помощи в случае, если она кому-то понадобится», — рассказала она.

Однако поддержка психолога никому не понадобилась, на трибуне царила праздничная атмосфера, зрители восхищались новой военной техникой. Бывшие и действующие моряки поздравляли друг друга с профессиональным праздником, ветераны радовались вниманию со стороны курсантов и журналистов.

«На самом деле, экипаж и нарядные расчеты достаточно хорошо подготовлены еще на предварительном этапе, поэтому, как и в прошлом году, обошлось без происшествий не только на трибуне, помощь не понадобилась и участникам шествия», — поделилась психолог.

Военный врач рассказала о том, как проходит подготовка к такой ответственной работе. Медики, которые дежурят на столь масштабных мероприятиях, проходят специальную подготовку. Они должны быть готовы решить любую проблему.

«Нас готовят к разным специфическим моментам, включая случаи волнения среди действующих военных, которые участвуют в параде. Помимо этого поддержка может понадобиться ветеранам. Эти люди были на войне и воспоминания о тех тяжелых днях при виде военных кораблей может вызвать лишние переживания», — объяснила она.

Дежурный врач подтвердил слова коллеги. По его словам, работа на параде обошлась без происшествий.