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 Самые тупые в мире. Трамп дал оценку миграционному законодательству США

Самые тупые в мире. Трамп дал оценку миграционному законодательству США
17:49   29 Июля 2018
Весь мир

Самые тупые в мире. Трамп дал оценку миграционному законодательству США

Самые тупые в мире. Трамп дал оценку миграционному законодательству США

Конгрессу необходимо работать над исправлением «самых тупых и худших в мире» законов США о миграции. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter.

«Пожалуйста, поймите, что если люди переходят нашу границу незаконно, то они столкнутся с последствиями вне зависимости есть у них дети или нет. При этом многие из них используют детей в своих низких интересах», — написал президент.

Далее он обратился к конгрессу с призывом исправить «тупые законы о миграции».

Объявленная в апреле политика «нулевой терпимости» привела к тому, что американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего разделяют семьи по специальным лагерям: родителей в изоляторы, детей — в специальные центры содержания, так как дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано более двух тысяч детей.

Позднее Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей нелегальных иммигрантов. В указе уточняется, что правоохранительные органы не должны задерживать всю семью, если существует опасение, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #политика #трамп #весь мир #миграция
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