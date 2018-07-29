Самые тупые в мире. Трамп дал оценку миграционному законодательству США

Конгрессу необходимо работать над исправлением «самых тупых и худших в мире» законов США о миграции. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter.

Please understand, there are consequences when people cross our Border illegally, whether they have children or not - and many are just using children for their own sinister purposes. Congress must act on fixing the DUMBEST & WORST immigration laws anywhere in the world! Vote “R” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

«Пожалуйста, поймите, что если люди переходят нашу границу незаконно, то они столкнутся с последствиями вне зависимости есть у них дети или нет. При этом многие из них используют детей в своих низких интересах», — написал президент.

Далее он обратился к конгрессу с призывом исправить «тупые законы о миграции».

Объявленная в апреле политика «нулевой терпимости» привела к тому, что американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего разделяют семьи по специальным лагерям: родителей в изоляторы, детей — в специальные центры содержания, так как дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано более двух тысяч детей.

Позднее Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей нелегальных иммигрантов. В указе уточняется, что правоохранительные органы не должны задерживать всю семью, если существует опасение, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего.