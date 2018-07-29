Около 700 человек заночевали в аэропорту Мюнхена из-за нарушения всего одной пассажирки

В аэропорту Мюнхена одна из пассажирок миновала зону безопасности без надлежащего контроля. В результате более 300 рейсов были отменены.

Таблоид Bild со ссылкой на представителя аэропорта сообщил, что служба безопасности аэропорта упустила из внимания нарушение правил. Однако авиационное ведомство Южной Баварии узнало об инциденте и вызвало полицию, которая закрыла один из терминалов на семь часов. В результате терминал был полностью эвакуирован. В воздушной гавани произошел сбой в расписании — отмены и задержки рейсов.

По данным Bild, около 700 пассажиров ночевали на раскладных кроватях в здании аэропорта. Сотни человек разместились в отелях.

Сегодня там было отменено около 330 рейсов и примерно 60 были задержаны на полчаса и более. В аэропорту сообщили, что инцидент затронул около 32 тысяч пассажиров.