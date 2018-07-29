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16:36   29 Июля 2018
Россия

Все пункты базирования кораблей ВМФ России озарятся фейверками

Все пункты базирования кораблей ВМФ России озарятся фейверками

Завершением парадов российских флотов празднование дня ВМФ не окончится. Как сообщили в Минобороны РФ, во всех главных пунктах базирования пройдут салюты и фейверки.

В сообщении ведомства говорится, что во Владивостоке салют уже состоялся в 22:00 по местному времени (15:00 мск). В Балтийске, Новороссийске, Североморске, Севастополе и Астрахани салюты и фейерверки также пройдут по местному времени — в 22:00. И только в Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости и в Кронштадте праздничное салютование начнется в 22:30 мск.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #минобороны #вмф #общество
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