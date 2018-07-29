Навальный не помог. Митинг против пенсионной реформы посетили 2,5 тысячи человек

В воскресенье в Москве на проспекте Сахарова прошла санкционированная акция против повышения пенсионного возраста, на которой, согласно данным МВД, собрались 2,5 тысячи человек.

Столичная полиция и гвардейцы следят за порядком и обеспечивают охрану периметра. На митинге собрались граждане с флагами Либертарианской партии России, партий «Яблоко» и «Демократический выбор», движения «Открытая Россия», анархистских и феминистских движений. Приехали сюда и сторонники Алексея Навального. Более того, и сам Навальный вернулся из Нью-Йорка, чтобы поучаствовать в акции. Однако ни этот факт, ни хорошая погода не подняли популярность мероприятия.

Напротив, эта акция продемонстрировала снижение интереса граждан к протестам. Еще в субботу, 28 июля, на аналогичный митинг КПРФ в Москве собрались 6,5 тысячи москвичей. И даже его эксперты назвали провальным.

В то же время праздничный концерт «Россия в моем сердце», посвященный победам российских спортсменов в этом году, посетили более 30 тысяч человек. И это с учетом того, что во время его проведения в столице началась гроза.