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16:07   29 Июля 2018
Весь мир

Северная и Южная Кореи начали формировать единую команду для Азиатских игр

Северная и Южная Кореи начали формировать единую команду для Азиатских игр

Группа из 34 северокорейских спортсменов и тренеров прибыла в Чходжоу (город в 150 километрах от Сеула), чтобы сформировать общую команду для участия в Азиатских играх в Джакарте. Об этом сообщает информационное агентство Ренхап.

В делегации от КНДР четыре баскетболистки, 18 каноистов, восемь гребцов, и четверо сопровождающих. Спортсмены прибыли авиарейсом из Пхеньяна через Пекин в международный аэропорт в Инчхоне, откуда отправились в Чхонджу. В течение двух недель северо- и южнокорейцы будут проводить в Чхонджу совместные тренировки.

Это уже не первое объединение двух Корей в спорте на фоне недавно наступившего потепления в отношениях этих государств. КНДР и Корея уже выпускали общую женскую команду по хоккею на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.  Еще раньше, в 1991 году, спортсмены двух Корей выступили единой командой на чемпионате мира по настольному теннису в Женеве. Команда завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Единая команда выступает под символическим флагом объединенной Кореи, на котором отображен голубой силуэт Корейского полуострова на белом фоне.

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Автор: Вячеслав Каширин
#кндр #политика #корея #весь мир #джакарт #азиатские игры
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