Известный журналист Яков Лондон умер в Новосибирске

Журналист скончался на 55 году жизни в реанимации после продолжительной болезни, пишет в воскресенье НДН.инфо.

Яков Лондон стоял у истоков независимого телевидения в Новосибирске. В 1992 году он основал телеканал НТН-4, который проработал до 2005 года. Уже в 2001-м журналист возглавил региональный телеканал «Сибирь-ТВ».

В 1998 году Лондон пережил покушение, из-за которого сел в инвалидную коляску. Врачи уверяли, что жить ему осталось не более восьми лет. Тем не менее тот прожил 20. Более того, в 2004 году он прошел во второй раунд выборов мэра Новосибирска, а в 2002-м стал обладателем премий «ТЭФИ» и «Телезуб».