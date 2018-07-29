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15:27   29 Июля 2018
Россия

Наставник поставил пятерку. Нахимовцы впервые приняли участие Главном параде ВМФ

Наставник поставил пятерку. Нахимовцы впервые приняли участие Главном параде ВМФ

В Главном параде Военно-морского флота России впервые приняли участие воспитанники Нахимовского училища. В короткой беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» глава училища контр-адмирал Анатолий Минаков заявил, что горд за подопечных.

Как рассказал корреспондент агентства, в параде приняли участие девяти- и десятиклассники Нахимовского училища. Минаков сказал, что подрастающие моряки продемонстрировали отличную подготовку.

«В этом году парад прошел еще лучше, чем в прошлом. А наши ребята показали отличную подготовку. Я ими доволен. Сегодня училище посетил президент России Владимир Путин, поздравил курсантов и офицеров. Я отчитался перед главнокомандующим», — рассказал контр-адмирал.

Наставник поставил пятерку. Нахимовцы впервые приняли участие Главном параде ВМФ

Затем он признался, что устал, и к тому же переволновался. Поздравил корреспондента с праздником и отправился домой.

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Автор: Вячеслав Каширин
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