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15:20   29 Июля 2018
Россия

Путин: Развитие ВМФ может вызвать технологический прорыв

Путин: Развитие ВМФ может вызвать технологический прорыв

Военно-морской флот во все времена в числе первых осваивал достижения науки и техники, эта тенденция должна продолжаться, заявил российский президент Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ.

Лидер уверен, что обеспечение потребностей флота продолжит стимулировать разработку и внедрение передовых инновационных технологий, а в результате может стать одним из двигателей технологического прорыва. При этом внедрение технологий в военную сферу непременно повлечет за собой их использование в гражданской.

Сегодня за каждым служащим ВМФ стоит вся великая история отечественного флота, подчеркнул Путин. Он также пожелал морякам достойно продолжать эту историю побед и свершений.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #армия #вмф
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