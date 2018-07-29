Путин: Развитие ВМФ может вызвать технологический прорыв

Военно-морской флот во все времена в числе первых осваивал достижения науки и техники, эта тенденция должна продолжаться, заявил российский президент Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ.

Лидер уверен, что обеспечение потребностей флота продолжит стимулировать разработку и внедрение передовых инновационных технологий, а в результате может стать одним из двигателей технологического прорыва. При этом внедрение технологий в военную сферу непременно повлечет за собой их использование в гражданской.

Сегодня за каждым служащим ВМФ стоит вся великая история отечественного флота, подчеркнул Путин. Он также пожелал морякам достойно продолжать эту историю побед и свершений.