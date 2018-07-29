ВМФ РФ в этом году получит 26 новых кораблей — Путин

В частности, четыре корабля оснастят ракетами «Калибр», рассказал президент России Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня Военно-Морского флота.

Лидер напомнил, что в этом году российские моряки уже получили четыре надводных боевых корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения. Перевооружение и модернизация флота проходит в хорошем темпе. А это заслуга российских судостроительных компаний, результат их ответственного отношения к делу.

Активно развивается также инфраструктура флота, указал Путин.