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14:57   29 Июля 2018
Россия

ВМФ РФ в этом году получит 26 новых кораблей — Путин

ВМФ РФ в этом году получит 26 новых кораблей — Путин

В частности, четыре корабля оснастят ракетами «Калибр», рассказал президент России Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня Военно-Морского флота.

Лидер напомнил, что в этом году российские моряки уже получили четыре надводных боевых корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения. Перевооружение и модернизация флота проходит в хорошем темпе. А это заслуга российских судостроительных компаний, результат их ответственного отношения к делу.

Активно развивается также инфраструктура флота, указал Путин. 

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #армия #вмф
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