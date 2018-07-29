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14:33   29 Июля 2018
Россия

Эксперт положительно отозвался о советах Роскомнадзора по защите Google Docs

Эксперт положительно отозвался о советах Роскомнадзора по защите Google Docs

После утечки в начале июня файлов Google Docs с личными данными в поисковую выдачу «Яндекса» в Роскомнадзоре дали разъяснения, как избежать утечки личных данных в поисковую выдачу. Аналитик и независимый журналист Александр Асафов прокомментировал действия ведомства.

Как пишет агентство Nation News, РКН посоветовал отключать доступ по ссылке и ставить «галку» на предпочтение доступа только по приглашению. Также, если пользователь не желает допускать возможность редактирования документа кем бы то ни было, ему следует в расширенных настройках запретить редакторам добавлять пользователей и изменять настройки доступа.

Эксперт положительно отозвался о советах Роскомнадзора по защите Google Docs

В беседе с корреспондентом Nation News аналитик отметил, что Роскомнадзор «делает, что должен». По его словам, это ведомство должно пытаться защитить пользователей не только в тот момент, когда произошла утечка данных, но и на основе опыта своих специалистов сообщать пользователям необходимую информацию, которая поможет предотвратить подобные инциденты.

«Многие сервисы, включая Google Docs — часть нашей цифровой жизни. Мы неосмотрительно доверяем им важную информацию в надежде, что она, не попадет к злоумышленникам. Однако информация попадает в открытый доступ не только из-за действий злоумышленников, но и из-за халатности или технических сбоев. Так что Роскомнадзор правильно делает, что дает такие советы», — сказал Асафов.

Одной из причин подобных утечек эксперт назвал низкий уровень знаний населения о цифровом мире. Он отметил, что интернет уже давно охватил все возрастные группы в России, от детей, до людей преклонного возраста, но информационная грамотность, особенно в сфере цифровой безопасности, остается на весьма невысоком уровне.

«Придумывают шаблонные пароли, доверяют данные непонятным сервисам, жмут на фишинговые ссылки, из-за чего теряют деньги и данные. Поэтому, конечно, такой работы по информированию, которую начал проводить Роскомнадзор, должно быть больше», — резюмировал эксперт.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #роскомнадзор #общество #google docs
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