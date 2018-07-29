КПРФ назвала митинги Навального против пенсионной реформы минутным хайпом

Сторонники Алексея Навального ради внимания общественности маскируют все предыдущие убеждения касательно повышения пенсионного возраста, пишет депутат муниципального округа Якиманка Виталий Мальцев.

Он напомнил, что раньше Навальный и его сторонники выступали за повышение пенсионного возраста. Они заявляли о необходимости и неизбежности реформы. Однако сейчас ради мимолетного хайпа активисты готовы отказаться от своих слов, подчеркнул Мальцев, назвав тех «ублюдками».

Тем не менее не все митингующие решили маскироваться. Некоторые все же продолжили поддерживать пенсионную реформу. А протестующие только поспособствуют ее скорейшему проведению.

Накануне КПРФ провела по всей России митинги против пенсионной реформы. Однако акции посетило незначительное число россиян. Эксперты признали протесты провалившимися и заявили, что коммунисты окончательно дискредитировали себя.