Сенаторы США предостерегли ФРГ, Францию и Британию от обхода санкций против Ирана

Сенаторы от республиканской партии США направили письма в посольства Германии, Франции и Великобритании с предостережением относительно намерений этих государств обойти антииранские санкции. Об этом сообщает портал t-online.de.

По информации издания, среди авторов письма республиканцы Тед Круз, Марко Рубио, Том Коттон и еще несколько их соратников. В письме, что санкции США «это не просто правительственное постановление», «многие из них возникли из федеральных законов, принятых конгрессом».

«Наше особенное беспокойство вызовут ваши попытки уклониться от законов США или подорвать их», — указали политики в письме послам стран-лидеров Евросоюза в Вашингтоне.

Они добавили, что попытки обойти «обдуманную и долгосрочную политику США со стороны стран ЕС повлекут за собой последствия». Как именно могут выглядеть эти последствия республиканцы не объяснили, ограничившись лишь формулировкой «действия со стороны конгресса в сотрудничестве с правительством США».

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, документа, подписанного в 2015 году лидерами «шестерки» международных посредников (Россия, США, Британия, Франция, Германия, Китай). Он сообщил о восстановлении всех приостановленных ранее санкций против Тегерана, а также вторичных ограничений — против государств, ведущих бизнес с Ираном. Следом европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены соблюдать условия соглашения.