Пристрастие США к санкциям опасно — МИД Ирана

Штаты находятся в изоляции и вынуждены использовать политическое давление для достижения своих целей, но это создает определенную опасность, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он указал, что Вашингтон ставит европейские страны в такое положение, когда они должны выбирать: следовать им своим интересам или интересам американского президента Дональда Трампа. Все это дает Ирану определенную возможность, которую тот должен использовать.

Дело в том, что санкции США вынуждают ЕС действовать в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН N2231, которой одобряется принятие Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе. В данном случае сопротивление других стран американским санкциям зависит от того, как они смогли бы найти способы использовать возможности.