Макрон побил свой антирекорд в рейтинге доверия граждан

Рейтинг французского лидера Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкой отметки в связи с делом экс-сотрудника его администрации Александра Беналля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ifop по заказу издания Journal du Dimanche.

Результаты исследования показали, что за период с 18 (день, когда было опубликовано видео от 1 мая, где в ходе манифестации Беналля проявил агрессию в отношении граждан) по 27 июля уровень поддержки Макрона снизился с 41% до 37%. В результате в среднем за июль только 39% французов одобряли действия Макрона. Издание отметило, что до этого самый низкий уровень поддержки французского лидера был зафиксирован в августе 2017 года, когда составлял 40%. Редакция еженедельника сделала вывод:

«Макрон побил свой антирекорд».

После публикации в СМИ видео, где Беналля на манифестации 1 мая на площади Контэскарп в Париже сначала грубо обошелся с девушкой, а затем нанес несколько ударов молодому человеку и быстро удалился, вызвало широкий общественный резонанс. Столичная прокуратура начала предварительное расследование. Параллельно расследование проводят генеральная инспекция нацполиции и парламентские комиссии, созданные в Нацсобрании и сенате. Макрон заявил, что расценивает действия своего сотрудника как предательство.

На настоящий момент Беналля предъявлен целый ряд обвинений. В их числе насильственные действия, вмешательство в осуществление государственной службы, незаконное ношение знаков отличия, сокрытие изображений с видеокамер и нарушение профессиональной тайны.