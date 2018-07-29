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13:07   29 Июля 2018
Весь мир

Более 20 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Джондари»

Более 20 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Джондари»

Тайфун обрушился на центральные и западные регионы Японии в ночь на воскресенье, 29 июля, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Он уточнил, что непогода затронула семь префектур, в том числе Тибу. В результате буйства стихии пострадал 21 человек. Кроме того, несколько домов были повреждены.

Из-за тайфуна авиакомпании отменили 179 внутренних рейсов. А в некоторых регионах приостановлено движение поездов и паромов. Порядка 15 тысяч домов остались без света из-за обрыва линии электропередачи.

Сейчас «Джондари» добрался до острова Кюсю. Рекомендации временно покинуть свои дома и отправиться в другой регион страны получили примерно 20 тысяч человек. Тем не менее в скором времени ожидается ослабление тайфуна и его превращение в область низкого давления.

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Автор: Юлия Халус
#происшествия #япония #чп #весь мир #тайфун #джондари
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