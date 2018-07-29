Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 13

При мощном землетрясении на индонезийском острове Ломбок погибли 13 человек. Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на местные власти.

Несколькими часами ранее власти острова сообщали о десяти погибших в восточной части острова, пострадавшей от землетрясения более всего. Однако позднее представитель агентства по предотвращению последствий стихийных бедствий Пурво Нугрохо написал в своем микроблоге Twitter, что еще троих погибших спасатели обнаружили на севере Ломбока. По его словам, большинство смертей вызваны падением бетонных перекрытий и стен.

Землетрясение в густонаселенном индонезийском острове Ломбок имело магнитуду 6,4. Оно было зафиксировано в 6:47 (1:47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от острова, самого популярного курорта страны — острова Бали. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,5 километра, что сейсмологи оценивают как «очень близкий к поверхности». По данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, после землетрясения последовало как минимум 11 афтершоков.