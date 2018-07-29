Не для восьмого места. Российский волейболист Мусэрский поддержал Гамову

Звание «Заслуженного мастера спорта» фактически не дает никаких привилегий, но этом высшая награда для спортсмена в России, подчеркнул олимпийский чемпион, волейболист Дмитрий Мусэрский.

Ранее волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала решение присудить футболистам российской сборной знание ЗМС за выход в четвертьфинал чемпионата мира. Она посчитала несправедливым, что волейбольная сборная может получить это звание только за первое место в ЧМ или Олимпиаде. Более того, некоторым спортсменам и за это значки не дали.

Мусэрский поддержал коллегу. Он заявил, что разделяет недовольство Гамовой. И хотя российские футболисты показали отличный результат, а звание ЗМС не дает никаких привилегий, но и за восьмое место оно выдаваться не должно. Атлет признался, что лично для него значок мастера спорта утратил свою ценность.