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Не для восьмого места. Российский волейболист Мусэрский поддержал Гамову

Не для восьмого места. Российский волейболист Мусэрский поддержал Гамову

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12:57   29 Июля 2018
Россия

Не для восьмого места. Российский волейболист Мусэрский поддержал Гамову

Не для восьмого места. Российский волейболист Мусэрский поддержал Гамову

Звание «Заслуженного мастера спорта» фактически не дает никаких привилегий, но этом высшая награда для спортсмена в России, подчеркнул олимпийский чемпион, волейболист Дмитрий Мусэрский.

Ранее волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала решение присудить футболистам российской сборной знание ЗМС за выход в четвертьфинал чемпионата мира. Она посчитала несправедливым, что волейбольная сборная может получить это звание только за первое место в ЧМ или Олимпиаде. Более того, некоторым спортсменам и за это значки не дали.

Мусэрский поддержал коллегу. Он заявил, что разделяет недовольство Гамовой. И хотя российские футболисты показали отличный результат, а звание ЗМС не дает никаких привилегий, но и за восьмое место оно выдаваться не должно. Атлет признался, что лично для него значок мастера спорта утратил свою ценность.

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Автор: Юлия Халус
#россия #футбол #спорт #волейбол #общество #змс
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