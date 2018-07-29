МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Подмосковье

В ближайший час и до 15:00 по Московской области ожидается дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщило областное управление МЧС.

Ссылаясь на прогноз погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ведомство предупредило, что местами (в основном на западе и северо-западе области) при грозе усиление ветра достигнет 12-17 метров в секунду.

Ранее в погодном центре «Фобос» сообщили, что в столичном регионе за минувшие сутки выпало около половины месячной нормы осадков.