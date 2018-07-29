Очередной нонсенс Порошенко. Пушков прокомментировал «европейский выбор» князя Владимира

Украинский лидер Петр Порошенко продолжает переписывать историю. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Во время выступления на Владимирской горке в Киеве, где проходило празднование 1030-летия Руси, заявил, что крещение стало для князя Владимира «европейским выбором». Пушков отметил, что тысячу лет назад люди мыслили в других категориях, и не могло крещение быть «европейским выбором».

«Избрав православие, Владимир сделал византийский выбор», — поправил украинского политика сенатор.

Порошенко вновь за своё - переписывает историю. Крещение Руси не могло быть «европейским выбором» - тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 29, 2018

В субботу в России, Украине и Белоруссии прошли церковные торжества, посвященные 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира.