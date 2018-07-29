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Порошенко: Крещение Руси - европейский выбор князя Владимира

Порошенко: Крещение Руси - европейский выбор князя Владимира

 ДНР: ВСУ списывают боеприпасы для передачи экстремистам и бандгруппам

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12:02   29 Июля 2018
Россия

Очередной нонсенс Порошенко. Пушков прокомментировал «европейский выбор» князя Владимира

Очередной нонсенс Порошенко. Пушков прокомментировал «европейский выбор» князя Владимира

Украинский лидер Петр Порошенко продолжает переписывать историю. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Очередной нонсенс Порошенко. Пушков прокомментировал «европейский выбор» князя Владимира

Во время выступления на Владимирской горке в Киеве, где проходило празднование 1030-летия Руси, заявил, что крещение стало для князя Владимира «европейским выбором». Пушков отметил, что тысячу лет назад люди мыслили в других категориях, и не могло крещение быть «европейским выбором».

«Избрав православие, Владимир сделал византийский выбор», — поправил украинского политика сенатор.

В субботу в России, Украине и Белоруссии прошли церковные торжества, посвященные 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #порошенко #пушков #политика
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