Очередной нонсенс Порошенко. Пушков прокомментировал «европейский выбор» князя Владимира
Украинский лидер Петр Порошенко продолжает переписывать историю. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Во время выступления на Владимирской горке в Киеве, где проходило празднование 1030-летия Руси, заявил, что крещение стало для князя Владимира «европейским выбором». Пушков отметил, что тысячу лет назад люди мыслили в других категориях, и не могло крещение быть «европейским выбором».
«Избрав православие, Владимир сделал византийский выбор», — поправил украинского политика сенатор.
В субботу в России, Украине и Белоруссии прошли церковные торжества, посвященные 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира.