Путин открыл Главный военно-морской парад в Петербурге
В Петербурге начался Главный военно-морской парад. Президент РФ Владимир Путин обошел на катере корабли, построившиеся в акватории Невы, поприветствовав экипажи.
Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», верховный главнокомандующий поприветствовал экипажи кораблей, а затем его катер пришвартовался к Адмиралтейской набережной. Президент принял рапорт главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Владимира Ковалева. Моряки вынесли Георгиевский флаг, после чего Путин поздравил всех, кто стоит на страже морских рубежей России.
«Преданность отечеству всегда была путеводной звездой для выдающихся моряков и первопроходцев. В день Военно-морского флота особенно чувствуется мощь нашего флота, который успешно решает задачи обороны страны, стратегического паритета и национальной безопасности . Мы по праву гордимся российскими военно-морскими силами и красотой нашего флота, — сказал Путин. — Служба на море по плечу только храбрым и стойким. Благодарю за службу! С праздником! Ура!»