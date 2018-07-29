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11:38   29 Июля 2018
Россия

Путин открыл Главный военно-морской парад в Петербурге

Путин открыл Главный военно-морской парад в Петербурге

В Петербурге начался Главный военно-морской парад. Президент РФ Владимир Путин обошел на катере корабли, построившиеся в акватории Невы, поприветствовав экипажи.

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», верховный главнокомандующий поприветствовал экипажи кораблей, а затем его катер пришвартовался к Адмиралтейской набережной. Президент принял рапорт главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Владимира Ковалева. Моряки вынесли Георгиевский флаг, после чего Путин поздравил всех, кто стоит на страже морских рубежей России.

Путин открыл Главный военно-морской парад в Петербурге

«Преданность отечеству всегда была путеводной звездой для выдающихся моряков и первопроходцев. В день Военно-морского флота особенно чувствуется мощь нашего флота, который успешно решает задачи обороны страны, стратегического паритета и национальной безопасности . Мы по праву гордимся российскими военно-морскими силами и красотой нашего флота, — сказал Путин. — Служба на море по плечу только храбрым и стойким. Благодарю за службу! С праздником! Ура!»

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #общество #главный военно-морской парад
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