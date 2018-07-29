Путин открыл Главный военно-морской парад в Петербурге

В Петербурге начался Главный военно-морской парад. Президент РФ Владимир Путин обошел на катере корабли, построившиеся в акватории Невы, поприветствовав экипажи.

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», верховный главнокомандующий поприветствовал экипажи кораблей, а затем его катер пришвартовался к Адмиралтейской набережной. Президент принял рапорт главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Владимира Ковалева. Моряки вынесли Георгиевский флаг, после чего Путин поздравил всех, кто стоит на страже морских рубежей России.