Гроза и дождь — все нипочем. Концерт «Россия в моем сердце» посмотрели 30 тысяч москвичей

Дождь нисколько не помешал: атмосфера царила волшебная, восторгается пользовательница Twitter.

Накануне, 28 июля, в Москве на Манежной площади прошел концерт «Россия в моем сердце», посвященный достижениям российских спортсменов в этом году. Вход на мероприятие сделали свободным. И хотя в столице шел дождь, и бушевала гроза, на Манежную площадь пришли порядка 30 тысяч человек.

Поучаствовали в концерте, в частности, футболисты российской сборной и главный тренер Станислав Черчесов, атлеты, участвовавшие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхенчхане, а также волейбольная сборная и хоккейная сборная РФ. Вели мероприятие Дмитрий Губерниев и Ольга Шелест.

Событие впечатлило москвичей. Несмотря на непогоду, горожане пришли поздравить атлетов и поблагодарить их за проявленное мастерство. Некоторые вспомнили, что российская сборная по футболу обыграла испанцев как раз под дождем.

На Манежной площади прошел концерт "Россия в моём сердце". Дождь конечно подпортил, но несколько десятков тысяч все таки собрал. ) Специальными гостями концерта стали игроки сборной по футболу. Россия победила Испанию под дождём, между прочим ) pic.twitter.com/usEyAV0qj2 — Лаврентий Палыч (@RickOreira) July 28, 2018

Пользовательница Twitter подчеркнула, что никакой ливень не мог затмить ту атмосферу, что царила на концерте. А приятным бонусом стало присутствие футболистов, которые «сотворили чудо» на этом чемпионате мира.

И пофиг, что дождь, зато атмосфера нереальная ???? а ещё увидеть всех пупсиков, сотворивших чудо❤️⚽️ Россия , и вправду, в моем сердце pic.twitter.com/HrQNIlAtqH — даниссимо от данон (@seeinspiration) July 29, 2018

Другой интернет-пользователь сравнил праздничный концерт с митингом против пенсионной реформы, который устроила КПРФ в субботу днем. Тогда «на солнышке» коммунистам удалось собрать только шесть тысяч протестующих. Тем временем никакая гроза не помешала нескольким десяткам тысяч человек порадоваться вместе со спортсменами.