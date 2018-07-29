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11:54   29 Июля 2018
Россия

Гроза и дождь — все нипочем. Концерт «Россия в моем сердце» посмотрели 30 тысяч москвичей

Гроза и дождь — все нипочем. Концерт «Россия в моем сердце» посмотрели 30 тысяч москвичей

Дождь нисколько не помешал: атмосфера царила волшебная, восторгается пользовательница Twitter.

Накануне, 28 июля, в Москве на Манежной площади прошел концерт «Россия в моем сердце», посвященный достижениям российских спортсменов в этом году. Вход на мероприятие сделали свободным. И хотя в столице шел дождь, и бушевала гроза, на Манежную площадь пришли порядка 30 тысяч человек.

Поучаствовали в концерте, в частности, футболисты российской сборной и главный тренер Станислав Черчесов, атлеты, участвовавшие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхенчхане, а также волейбольная сборная и хоккейная сборная РФ. Вели мероприятие Дмитрий Губерниев и Ольга Шелест.

Событие впечатлило москвичей. Несмотря на непогоду, горожане пришли поздравить атлетов и поблагодарить их за проявленное мастерство. Некоторые вспомнили, что российская сборная по футболу обыграла испанцев как раз под дождем.

Пользовательница Twitter подчеркнула, что никакой ливень не мог затмить ту атмосферу, что царила на концерте. А приятным бонусом стало присутствие футболистов, которые «сотворили чудо» на этом чемпионате мира.

Другой интернет-пользователь сравнил праздничный концерт с митингом против пенсионной реформы, который устроила КПРФ в субботу днем. Тогда «на солнышке» коммунистам удалось собрать только шесть тысяч протестующих. Тем временем никакая гроза не помешала нескольким десяткам тысяч человек порадоваться вместе со спортсменами.

 

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Автор: Юлия Халус
#москва #спорт #общество #манежная площадь #россия в моем сердце
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