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11:20   29 Июля 2018
Весь мир

Первый в мире отель без персонала появился в Китае

Первый в мире отель без персонала появился в Китае

Китайские отельеры предложили миру новый формат гостиницы — роботизированный отель, в котором нет персонала в привычном понимании. Об этом сообщает Economical T.

Такой отель открылся в городе Чэнду. На входе вместо портье новых постояльцев встречает робот, способный распознавать лица. Как и портье из плоти и крови он же помогает пройти регистрацию, а затем и провожает гостя в номер.

Стандартные пожелания постояльцев — заказ еды, такси, сдать вещи в прачечную, — все это также выполняется роботами, которые подключены к специальному мобильному приложению. На случай нештатных ситуаций, когда роботы не готовы помочь, в отеле возможна и связь с «живым персоналом».

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Автор: Вячеслав Каширин
#туризм #китай #отели #общество #весь мир #роботизация
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