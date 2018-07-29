Россия выявила за сутки 11 нарушений перемирия в Сирии

Восемь случаев стрельбы зафиксировано в провинции Латакия, еще три в Алеппо, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Ситуация в сирийских зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российская часть совместной российско-турецкой комиссии по соблюдению режима прекращения огня в САР выявила 11 случаев нарушения. Стрельба фиксировалась в провинциях Латакия и Алеппо. В свою очередь Турция не выявила ни одного нарушения.

Тем временем российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел за сутки две гуманитарные акции: в населенных пунктах Тафас и Кафер-Нан. В Тафасе местным жителям раздали 650 продовольственных пакетов общим весом 2,6 тонны. Жители Кафер-Нан также получили 650 пакетов весом 2,8 тонны.

Кроме того, за медицинской помощью в субботу обратился 71 человек.