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10:46   29 Июля 2018
Весь мир

Пекин успешно вывел на орбиту два спутника системы Beidou

Спутники запустили в воскресенье в 9:48 по местному времени с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань, при помощи ракет-носителей «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1».

Китай с 2000 года создает собственную глобальную систему навигации, которая к сегодняшнему дню покрыла всю территорию страны и половину Азиатско-Тихоокеанского региона. Завершить формирование системы (35 спутников) планируется к 2020 году. Однако для коммерческого использования она стала доступна еще в 2012 году.

Ранее, 10 июля текущего года, Пекин запустил на орбиту 32-й спутник. 

 

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Автор: Юлия Халус
#китай #космос #общество #весь мир #спутник #beidou
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