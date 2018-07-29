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10:36   29 Июля 2018
Россия

Путин поприветствовал участников парада в Петербурге с катера

Путин поприветствовал участников парада в Петербурге с катера

Президент РФ Владимир Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей, которые принимают участие в Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.

На Кронштадском рейде выстроились 12 кораблей, которые из-за большого водоизмещения не могут войти в акваторию Невы, где проходит главная часть военно-морского парада. С катера глава государства поприветствовал, в частности, экипажи большого противолодочного корабля «Североморск», большого десантного корабля «Иван Грен», малого ракетного корабля «Серпухов», корвета «Бойкий», судна связи «Иван Хурс», дизель-электрической подлодки «Владикавказ», головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Также проходящему на катере главе государства отдали честь экипажи атомного подводного ракетоносца «Орел» проекта 949А «Антей», пришедшего на главный парад с Северного флота. Надводное водоизмещение «Орла» составляет почти 15 тысяч тонн. Затем Путин поздравил с праздником Военно-морского флота моряков ракетного крейсера «Маршал Устинов». Его водоизмещение составляет более 11 тысяч тонн — это второй по размеру участник парада.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #петербург #общество #главный морской парад
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