Индия хочет купить у США систему ПВО NASAMS II — СМИ

Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии под председательством министра обороны Нирмалы Ситараман одобрил «признание необходимости» закупки у США системы противовоздушной обороны National Advanced Surface-to-Air Missile System II (NASAMS II), пишет в воскресенье газета Times of India.

Систему хотят сделать частью дальнейшего развития сил противовоздушной обороты Нью-Дели. В ближайшее время индийское руководство рассмотрит предложение Совета. В случае, если идею одобрят, NASAMS II приобретут без объявления тендера с несколькими участниками.

Издание объяснило, что Индия хочет создать вокруг столицы щит, подобный тому, что есть у Вашингтона и Москвы. Американская система ПВО должна защитить Нью-Дели от самолетов, крылатых ракет и беспилотников противника, а также от террористических атак.

NASAMS II - система противовоздушной обороны, разработанная Штатами совместно с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace. Предназначается для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах.