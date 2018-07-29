Чемпион РФ по алиментам. Москвич успел задолжать жене 118 миллионов рублей

Самым злостным неплательщиком алиментов в России оказался 50-летний житель столицы, задолжавший бывшей жене и детям 118 миллионов рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Как пишет RT, в ведомстве пояснили, что мужчина не выполняет алиментные обязательства добровольно, поэтому приставы применили в отношении него «весь комплекс мер принудительного исполнения».

Законодатели и эксперты периодически предлагают новые способы заставить должников платить алименты. Одной из последних инициатив был запрет выдавать таким гражданам загранпаспорта и водительские права.