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10:05   29 Июля 2018
Россия

Чемпион РФ по алиментам. Москвич успел задолжать жене 118 миллионов рублей

Чемпион РФ по алиментам. Москвич успел задолжать жене 118 миллионов рублей

Самым злостным неплательщиком алиментов в России оказался 50-летний житель столицы, задолжавший бывшей жене и детям 118 миллионов рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Как пишет RT, в ведомстве пояснили, что мужчина не выполняет алиментные обязательства добровольно, поэтому приставы применили в отношении него «весь комплекс мер принудительного исполнения».

Законодатели и эксперты периодически предлагают новые способы заставить должников платить алименты. Одной из последних инициатив был запрет выдавать таким гражданам загранпаспорта и водительские права.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #фссп #алименты
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