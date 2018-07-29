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9:42   29 Июля 2018
Россия

Вопрос к руководителям спорта: бывший футболист сборной Алдонин ответил на критику Гамовой

Вопрос к руководителям спорта: бывший футболист сборной Алдонин ответил на критику Гамовой

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин признался, что не во всем согласен с волейболисткой Екатериной Гамовой, но может понять ее недовольство.

Ранее Гамова указала на несправедливость, с которой спортивное руководство подходит к представителям различных видов спорта. Она посетовала, что волейбольной сборной, чтобы получить звание «Заслуженного мастера спорта», нужно победить на Чемпионате мира или Олимпийских играх. А в 2010 году после победы на ЧМ звание дали не всем атлетам. В то же время футбольной сборной потребовалось «всего лишь» выйти в 1/4 финала.

Алдонин заявил, что понимает волейболистку. Но не может согласиться с ней во всем. Дело в том, что уровень конкуренции в футболе несколько выше. Тем не менее вопрос к руководителям спорта, которые в 2010 году не всем дали звание ЗМС, остается.

Ранее президент России Владимир Путин вручил главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову орден Александра Невского. В свою очередь голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич удостоились орденов Почета. Все остальные футболисты команды получили звание «Заслуженного мастера спорта», а тренерский состав - «Заслуженного тренера России».

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Автор: Юлия Халус
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