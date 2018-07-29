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Порошенко: Крещение Руси - европейский выбор князя Владимира

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9:00   29 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: Крещение Руси - европейский выбор князя Владимира

Порошенко: Крещение Руси - европейский выбор князя Владимира

Судьбоносное решение князя Владимира стало не только христианским выбором, но и выбором европейским, считает президент Украины Петр Порошенко.

Накануне, 28 июля, в Киеве праздновали 1030-летие крещения Киевской Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце десятого века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию. Выступая на Владимирской горке, украинский лидер подчеркнул, что тогда Владимир сделал европейский выбор. Выбрал свободу.

Порошенко поучаствовал в крестном ходе, который проводили служители Киевского патриархата. Однако все же отказался участвовать в торжествах, организованных Украинской православной церковью в центре Киева.

 

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Автор: Юлия Халус
#порошенко #украина #политика #князь владимир #крещение руси
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