Порошенко: Крещение Руси - европейский выбор князя Владимира

Судьбоносное решение князя Владимира стало не только христианским выбором, но и выбором европейским, считает президент Украины Петр Порошенко.

Накануне, 28 июля, в Киеве праздновали 1030-летие крещения Киевской Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце десятого века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию. Выступая на Владимирской горке, украинский лидер подчеркнул, что тогда Владимир сделал европейский выбор. Выбрал свободу.

Порошенко поучаствовал в крестном ходе, который проводили служители Киевского патриархата. Однако все же отказался участвовать в торжествах, организованных Украинской православной церковью в центре Киева.