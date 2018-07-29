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8:36   29 Июля 2018
Весь мир

Депутат Бундестага усомнилась в «причастности» России к отравлению Скрипалей

Депутат Бундестага усомнилась в «причастности» России к отравлению Скрипалей

Ни у Лондона, ни у Берлина в действительности нет доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, уверена депутат Бундестага Хайке Хензель.

В интервью изданию Junge Welt она подчеркнула, что немецкое правительство уже второй раз за короткий срок отказалось предоставить парламентариям полученные из Лондона доказательства того, что Москва причастна к покушению на Скрипалей. Это, считает Хензель, доказывает, что ни у британских, ни у немецких спецслужб нет реальных оснований обвинять РФ.

Более того, правительство ФРГ до сих пор не ответило на запрос о наличии у немецких спецслужб отравляющего вещества А-234, которым якобы отравили Скрипалей.

Бывший полковник ГРУ и его дочь 4 марта попали в больницу в британском Солсбери. Позже Лондон заявил, что тех отравили нервно-паралитическим веществом, которое якобы разрабатывалось в России. Москва категорически отрицает свою причастность.

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Автор: Юлия Халус
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