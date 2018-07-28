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СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

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СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

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23:00   28 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

Россиянку Марию Бутину задержали по обвинению в шпионаже на территории США, свидетельством ее работы в качестве агента сочли ужин с экс-главой Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым, передает издание Politico.

Одна встреча с бывшим руководителем представительства Россотрудничества в США стала инструментом давления в руках стороны обвинения. Так, власти утверждают, что ужин с Жигановым является одним из главных доказательств причастности Бутиной к шпионской деятельности. Судья согласился с такой аргументацией и отказал адвокату девушки Роберту Дрисколлу в ходатайстве отпустить ее под залог.

СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

В свою очередь Дрисколл опроверг любые предположения и домыслы о вечере, который Бутина провела с экс-директором организации. Он объяснил, что Жиганов познакомился с его подзащитной на одном из мероприятий в посольстве, после чего они отправились на ужин, никакого скрытого подтекста здесь нет. Свидетельствуют тому и показания корреспондентов РИА Новости, которые неоднократно встречали Бутину в посольстве.

Российский центр науки и культуры, находится близ Белого дома. Сотрудники учреждения регулярно проводят встречи, направленные на знакомство с российской культурой и улучшение двусторонних отношений между странами. Часто в подобных мероприятиях участвуют российские деятели искусства, музыканты и артисты.

СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

Однако контрразведка США непрерывно следит за деятельностью центра, так как опасается шпионажа. Например, один из руководителей РЦНК был вынужден покинуть США, поскольку выяснилось, что ФБР разрабатывает его кандидатуру по подозрению в причастности к шпионской деятельности. Это было в 2014 году.

Источник агентства уточняет, что у следствия нет никаких доказательств длительных отношений между подозреваемой и руководителем представительства.

Бутина приехала в Вашингтон для обучения в университете по студвизе. Девушка получила степень магистра по специальности международные отношения, после чего пыталась трудоустроиться на территории США, чтобы практиковать полученные знания. Впрочем, применить их в жизни ей не удалось, американские правоохранители арестовали ее по безосновательному обвинению в работе на РФ в качестве агента.

СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

Ранее инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на странное стечение обстоятельств: Бутину задержали прямо перед саммитом РФ-США. По ее мнению, американские власти специально сочинили эту историю для того, чтобы минимизировать позитивный эффект от переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Причем их целью было добиться этого в максимально короткие сроки, заключила она.

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Автор: Екатерина Розина
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