Представитель Эрдогана: Отношения между Турцией и США еще можно спасти

Если США внимательнее отнесутся к озабоченности Турции по ряду вопросов безопасности, появится возможность наладить отношения между странами, написал официальный представитель главы Турции Ибрагим Калын в авторской колонке Daily Sabah.

По его словам, турецкое правительство не согласится с ситуацией, когда союзник по НАТО угрожает нацбезопасности страны как внутри республики, так и за ее пределами.

Лишь на условиях взаимного уважения и внимательного отношения к проблемам друг друга страны смогут перейти на новый этап диалога, уверен он. При этом Калын допускает вероятность, что американский лидер заинтересован в восстановлении двусторонних отношений с Эрдоганом.

Представитель турецкого лидера напомнил, что именно действия США привели к кризису турецко-американских отношений. При этом политик осудил Вашингтон за связь с взаимодействие с курдами на территории САР.