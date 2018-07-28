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 Посольство РФ опровергло обвинения британского парламентария

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ДНР: ВСУ списывают боеприпасы для передачи экстремистам и бандгруппам

ДНР: ВСУ списывают боеприпасы для передачи экстремистам и бандгруппам

 Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре

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 Представитель Эрдогана: Отношения между Турцией и США еще можно спасти

Представитель Эрдогана: Отношения между Турцией и США еще можно спасти
22:24   28 Июля 2018
Весь мир

Представитель Эрдогана: Отношения между Турцией и США еще можно спасти

Представитель Эрдогана: Отношения между Турцией и США еще можно спасти

Если США внимательнее отнесутся к озабоченности Турции по ряду вопросов безопасности, появится возможность наладить отношения между странами, написал официальный представитель главы Турции Ибрагим Калын в авторской колонке Daily Sabah.

По его словам, турецкое правительство не согласится с ситуацией, когда союзник по НАТО угрожает нацбезопасности страны как внутри республики, так и за ее пределами.

Лишь на условиях взаимного уважения и внимательного отношения к проблемам друг друга страны смогут перейти на новый этап диалога, уверен он. При этом Калын допускает вероятность, что американский лидер заинтересован в восстановлении двусторонних отношений с Эрдоганом. 

Представитель турецкого лидера напомнил, что именно действия США привели к кризису турецко-американских отношений. При этом политик осудил Вашингтон за связь с взаимодействие с курдами на территории САР.  

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Автор: Екатерина Розина
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