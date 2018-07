Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В сообщении говорится о том, что глава США Дональд Трамп принял решение о предоставлении федеральной помощи правительству штата Калифорни, в связи с ЧП из-за лесных пожаров.

Unreal aerial view of the vortex driven by super heated air rising upwards in the middle of the #CarrFire pic.twitter.com/FxWuflulpp