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21:54   28 Июля 2018
Весь мир

Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров

Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В сообщении говорится о том, что глава США Дональд Трамп принял решение о предоставлении федеральной помощи правительству штата Калифорни, в связи с ЧП из-за лесных пожаров.

Возгорание леса в Калифорнии началось еще в понедельник, 23 июля, однако вспыхнувшие деревья горят до сих пор.

Природный пожар уже уничтожил порядка 500 жилых домов в округе Шаста, около 75 строений сильно повреждены. 

В субботу, 28 июля, площадь пожара возросла до 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), однако спасателям и пожарным службам удалось ликвидировать огонь лишь на 5 процентах площади.

В штате организована горячая линия, которая занимается поиском пропавших без вести людей.  

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Автор: Екатерина Розина
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