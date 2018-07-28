Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В сообщении говорится о том, что глава США Дональд Трамп принял решение о предоставлении федеральной помощи правительству штата Калифорни, в связи с ЧП из-за лесных пожаров.

Unreal aerial view of the vortex driven by super heated air rising upwards in the middle of the #CarrFire pic.twitter.com/FxWuflulpp — Brian L Kahn (@blkahn) 28 июля 2018 г.

Возгорание леса в Калифорнии началось еще в понедельник, 23 июля, однако вспыхнувшие деревья горят до сих пор.

Природный пожар уже уничтожил порядка 500 жилых домов в округе Шаста, около 75 строений сильно повреждены.

The #CarrFire doubled in size overnight and continues to burn out of control in 110°F heat https://t.co/w6mhjRAt6X pic.twitter.com/Ca8SucJ5an — Brian L Kahn (@blkahn) 28 июля 2018 г.

В субботу, 28 июля, площадь пожара возросла до 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), однако спасателям и пожарным службам удалось ликвидировать огонь лишь на 5 процентах площади.

В штате организована горячая линия, которая занимается поиском пропавших без вести людей.