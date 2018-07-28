Госдеп: США не платили КНДР за транспортировку останков американских военных

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Науэрт опровергла слухи о том, что американская сторона платили правительству КНДР за поиск и транспортировку останков погибших на Корейской войне военных США на родину.

Она подчеркнула, что Ким Чен Ын держит данное американскому лидеру Дональду Трампу слово. Он пообещал вернуть тела военнослужащих и выполняет данное обязательство.

При этом, согласно букве закона США, глава Минобороны располагает правом возместить расходы любой стране, которые были затрачены на извлечение и возвращение погибших американцев. Однако КНДР не потребовала денег и в конкретном случае этим законом не воспользовались.

Договоренность о возвращении останков была достигнута на саммите США-КНДР, северокорейский лидер и действующий американский президент Трамп достигли понимания в этом вопросе.