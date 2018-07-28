ВКС уничтожили направляющийся к базе Хмеймим беспилотник

О провокации со стороны незаконных вооруженных формирований и удачной операции ВКС РФ сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия, был зафиксирован в пятницу, 27 июля. Он приближался к авиабазе Хмеймим, средства контроля воздушного пространства ВКС России уничтожили аппарат ночью с пятницы на субботу, 28 июля.

Цель удалось ликвидировать на расстоянии от базы. Для этого использовались зенитные огневые средства.

При этом нет ни пострадавших, ни ущерба инфраструктуре местности. База ВКС продолжает работу в обычном режиме.

Российский центр по примирению обратился к командующим незаконных бандгрупп с призывом прекратить военные действия и провокации. При этом ведомство предлагает сотрудничество для мирного решения вопроса в занятых ими районах.