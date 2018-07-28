Мы в соц.сетях:
Число пострадавших от аварии в Подмосковье увеличилось до 20 человек

Число пострадавших от аварии в Подмосковье увеличилось до 20 человек

 Посольство РФ опровергло обвинения британского парламентария

Посольство РФ опровергло обвинения британского парламентария
ДНР: ВСУ списывают боеприпасы для передачи экстремистам и бандгруппам

ДНР: ВСУ списывают боеприпасы для передачи экстремистам и бандгруппам

 Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре

Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре
СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

 Представитель Эрдогана: Отношения между Турцией и США еще можно спасти

Представитель Эрдогана: Отношения между Турцией и США еще можно спасти
Число пострадавших от аварии в Подмосковье увеличилось до 20 человек

Число пострадавших от аварии в Подмосковье увеличилось до 20 человек

 Посольство РФ опровергло обвинения британского парламентария

Посольство РФ опровергло обвинения британского парламентария
ДНР: ВСУ списывают боеприпасы для передачи экстремистам и бандгруппам

ДНР: ВСУ списывают боеприпасы для передачи экстремистам и бандгруппам

 Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре

Молдавские миротворцы отказались участвовать в праздновании 26-летия операции на Днестре
СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

 Представитель Эрдогана: Отношения между Турцией и США еще можно спасти

Представитель Эрдогана: Отношения между Турцией и США еще можно спасти
21:27   28 Июля 2018
Весь мир

ВКС уничтожили направляющийся к базе Хмеймим беспилотник

ВКС уничтожили направляющийся к базе Хмеймим беспилотник

О провокации со стороны незаконных вооруженных формирований и удачной операции ВКС РФ сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия, был зафиксирован в пятницу, 27 июля. Он приближался к авиабазе Хмеймим, средства контроля воздушного пространства ВКС России уничтожили аппарат ночью с пятницы на субботу, 28 июля.

Цель удалось ликвидировать на расстоянии от базы. Для этого использовались зенитные огневые средства.

При этом нет ни пострадавших, ни ущерба инфраструктуре местности. База ВКС продолжает работу в обычном режиме.

Российский центр по примирению обратился к командующим незаконных бандгрупп с призывом прекратить военные действия и провокации. При этом ведомство предлагает сотрудничество для мирного решения вопроса в занятых ими районах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сирия #политика #вкс рф #общество #весь мир #беспилотник
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...